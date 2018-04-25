Госсекретарь США, выступая в Сенате, раскрыл детали переговоров Трампа с Путиным

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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о некоторых деталях личной встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, чтобы развеять опасения американских политиков о возможном заключении между лидерами двух стран каких-то секретных договоренностей. Об этом сообщает USA Today .

Выступление Помпео состоялось 25 июля в комитете Сената США по международным отношениям. В частности, он заверил сенаторов в том, что политика США в отношении России после встречи Путина с Трампом не изменилась и что «никаких обязательств» по поводу ослабления санкций дано не было.

Более того, Помпео фактически поддержал идею введения новых санкций в отношении РФ. Отвечая на вопрос сенатора Роба Портмана о том, считает ли Помпео, что дополнительные санкции позволят предотвратить вмешательство России в выборы в США этой осенью, Помпео сказал: «Да, если мы сможем найти правильные места и правильные рычаги».

Помимо этого, Помпео сообщил, что Трамп и Путин Путин договорились активизировать контакты для борьбы с терроризмом на уровне консультаций между экспертами, дипломатами и представителями вооруженных сил. Кроме того, по его словам, речь шла о созыве рабочих групп, куда должны войти высокопоставленные представители экономической сферы.

Среди других тем президенты затронули возможное политическое решение конфликта в Сирии и проблемы безопасности Израиля. Госсекретарь подчеркнул, что Трамп и Путин не давали друг другу обещаний и не заключали никаких секретных договоренностей, в том числе по поводу Украины, передает DW .

Трансляция слушаний велась на сайте комитета Сената по международным отношениям. Она также доступна в YouTube, в частности, в аккаунте The Washington Post.



Встреча Путин и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. При этом часть переговоров президенты провели наедине, в присутствии переводчиков, что в купе с противоречивыми заявлениями Трампа по итогам саммита вызвало у некоторых американских политиков опасения о том, что президенты могли заключить какие-то договоренности6 о которых не сообщили публично.

В Белом доме такую возможность уже опровергли. Как заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, единственной договоренностью, которой Трамп и Путин достигли на саммите, была договоренность о продолжении контактов по линии ответственных за национальную безопасность двух стран.

NEWSru.com