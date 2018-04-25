Госсовет Литвы по обороне обсудит положение в сфере безопасности

Возглавляемый президентом Литвы Далей Грибаускайте Государственный совет по обороне во вторник обсудит ситуацию в сфере безопасности, утвердит стратегии долгосрочной деятельности разведывательных органов.
На заседании совета в Президентском дворце также будет обсуждаться годовой отчет об угрозах, сообщила пресс-служба главы государства.
По Конституции, Госсовет по обороне рассматривает и координирует важнейшие вопросы обороны государства.
Кроме президента, в совет также входят премьер, председатель сейма, министр обороны и командующий вооруженными силами.