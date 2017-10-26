Госсовет Нидерландов разрешил не рассекречивать документы по крушению Boeing в Донбассе

Министерство безопасности и юстиции Нидерландов может не публиковать документы по расследованию катастрофы малайзийского Boeing 777 в Донбассе в июне 2014 года, говорится в сообщении на сайтеГосударственного совета Нидерландов. Госсовет, являющийся высшим судебным органом страны, отменил решение нижестоящего суда, который постановил, что данные должны быть оглашены. Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), таким образом правительству было оставлено право на секретность.

Согласно решению организации, которое цитирует ТАСС, “право правительства на секретность своей деятельности, единство государственной политики и чувствительность вопроса перевешивают важность раскрытия информации”.

Решение стало ответом на жалобы голландских СМИ – газеты Volkskrant, телеканалов RTL и NOS – на сложности с получением информации о расследовании катастрофы. В то же время в Госсовете отметили, что государство придает большое значение открытости в освещении расследования.

В феврале и апреле 2015 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов опубликовало несколько сотен документов, однако большая часть информации в них была скрыта. Также выяснилось, что ряд документов так и не был рассекречен. Ведомство пояснило свои действия тем, что обнародование этих данных может “привести к усложнению отношений с другими странами и международными организациями” и “будет препятствовать свободному обмену мнениями между работниками”.

Журналисты пытались получить материалы расследования в Министерстве безопасности и юстиции, ссылаясь на закон об открытом правительстве. В августе 2015-го власти отказались рассекретить документы о крушении Boeing. Министр Ард ван дер Стер заявил, что, несмотря на значимость информации для общества, правительство считает “более важным сохранить секретность”.

СМИ решили подать совместный иск в суд. Нижестоящие инстанции подтвердили их право на получение информации, но высший судебный орган страны в итоге встал на сторону правительства и министров.

Расследование катастрофы ведет возглавляемая Нидерландами международная следственная группа (JIT). В начале июля стало известно, что суд над виновными в крушении лайнера пройдет в Нидерландах.

В обнародованном в сентябре 2016 года докладе JIT по расследованию крушения говорится, что самолет был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из “Бука” неподалеку от населенного пункта Первомайское, который находился под контролем сепаратистов самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По версии следователей, “Бук” был доставлен из России. Группа Bellingcat сообщила, что за транспортировку в Донбасс “Бука”, из которого сбили Boeing, отвечал российский офицер Сергей Дубинский с позывным Хмурый.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Среди погибших были граждане 10 государств, большинство из них – подданные Нидерландов.

NEWSru.com

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