Гостей в гостиничном секторе Литвы в этом году было на 6,1% больше

В учреждениях гостиничного сектора Литвы в январе – сентябре этого года побывало 2,321 млн. гостей – на 6,1% больше, чем за соответствующий период 2016 года. Число зарубежных туристов в этом году увеличилось на 3,2% до 1,241 млн. человек, число литовских туристов – на 9,6% до 1,08 млн. человек.

Только в третьем квартале этого года в гостиницах останавливалось 1,028 млн. туристов или на 4,1% больше, чем за соответствующий период 2016 года, из них иностранных туристов – 549,2 тыс. или на 0,2% меньше, сообщил Департамент статистики предварительные данные.

Туристов из стран Евросоюза в третьем квартале останавливалось в гостиницах на 0,4% больше, чем в июле – сентябре, из Литвы – на 9,4% больше, туристов не из стран ЕС – на 1,1% меньше или 345 тыс., 478,6 тыс. и 204,2 тыс.

Более одной трети (36,1%) всех останавливавшихся в гостиницах в третьем квартале иностранцев составили гости из соседних государств – Польши (9,7%), Белоруссии, Латвии и России (по 8,8%).

BNS

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