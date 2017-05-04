Гостеприимная Беларусь

(Окончание. Начало в №17).

На что могут рассчитывать туристы, какие предложения подготовлены рынком – об этом была представлена информация на традиционной весенней туристической ярмарке в Минске «Отдых – 2017». Среди ее экспонентов активно заявили о себе и литовские регионы.

«Наша цель – показать красоту белорусской земли с помощью современного и оригинального экскурсионного метода», – отметил во время выставки на презентации белорусской туристической компании «Западный тракт» заместитель директора этой компании Дмитрий Морозов.

Колыбель желтых исполинов

Практически любое крупное зарубежное предприятие с радостью принимает у себя гостей, а некоторые заводы привлекают туристов даже больше, чем музеи. Выбор «достопримечательностей» огромен: своими глазами можно увидеть, как собирают автомобили, телевизоры или елочные игрушки, варят пиво, делают вино, шоколад и мороженое. Причем наиболее знаковые для страны или города предприятия зачастую становятся неотъемлемой частью туристических программ.

А чем же гордится Беларусь и что может показать своим гостям? Славятся «белорусские продукты питания», «белорусский трикотаж», «белорусская косметика», «белорусская мебель», рассказал гид туристический компании «Западный тракт» Денис Филипчик.

В Беларуси проводят экскурсии некоторые предприятия, такие как «Кока-кола», пивзавод «Оливария», «Белхудожкерамика» в Радошковичах, стеклозавод «Неман» и другие.

Наиболее удачным примером работы с промышленным туризмом, по мнению экспертов, стал Белорусский автомобильный завод (БелАЗ). Увидеть своими глазами самый большой самосвал в мире — уже впечатляет. А уж покататься на нем — для многих вообще предел мечтаний.

Удивительным образом история этих гигантских исполинов взаимосвязана с древней историей. Завод находится в городе Жодино. Когда-то давно, в бородатые времена, никакого Жодино не было, а было селение Богуславо поле, которое было под владением местной тогдашней элиты Радзивиллов.

С 1961 года по настоящее время предприятие выпускает всемирно известную технику «БЕЛАЗ», которая работает в десятках стран мира. И сегодня «БЕЛАЗ» не только бренд карьерной техники, но и марка-символ независимой Беларуси. Качество и надежность в эксплуатации – неотъемлемые характеристики продукции ОАО «БЕЛАЗ». Прорывом 2016 года можно назвать контракт на поставку сорока карьерных самосвалов грузоподъемностью 110 тонн для индонезийской компании.

Об уникальности БелАЗа ходят легенды. Чтобы понять причину их возникновения, достаточно представить себе машину размером с небольшой (или большой) панельный дом, которая перемещается с нормальной скоростью других авто.

Всего же за всю историю предприятия Белорусским автозаводом разработано более 600 модификаций карьерных самосвалов грузоподъемностью от 27 до 360 тонн, выпущено более 130 тысяч единиц карьерных самосвалов, которые за всю историю предприятия были отправлены в более чем 70 стран мира. Белазовский гигант даже попал в Книгу рекордов Гиннесса!

Экскурсанты, как правило, посещают музей завода, где представлены не только модели автомобилей, но и документы, фотографии, награды, как предприятия, так его руководителей, а также спортивные достижения. Интересна и занимательна экспозиция многочисленных подарков от предприятий-партнеров.

«БелАЗ» сотрудничает более чем со 153 странами. Белорусский автомобильный завод – градообразующее предприятия. На заводе работают более десяти тысяч человек. Также этот завод в городе Жодино строит жилые дома, школы, магазины и многое другое. Для занятости женской части населения в Жодино открылась швейно-трикотажная фабрика «Свiтанак».

Организация экскурсий промышленного туризма служит отличной рекламой для многих компаний, которые заинтересованы в продвижении своей продукции. А для туристов такие экскурсии – это отличная возможность совместить свой отдых с пользой. Остается надеяться, что и далее промышленный туризм в Беларуси будет развиваться. Ведь это выгодно всем: потребителю, предприятию, туризму, стране.

Заповедные места

Человека не может не интересовать природа, она ему нужна, он с ней — неразрывное целое. Благодаря уникальной природе с древними лесами и болотами, чистыми озерами и реками, а также удивительным разнообразием флоры и фауны Беларусь – особенная страна для любителей экологического туризма.

Еще в XVI веке Статут Великого княжества Литовского закрепил природоохранные нормы закона, благодаря чему уникальные территории сохранялись в неприкосновенности. Кстати, Беловежскую пущу – самый крупный древний лес Европы – великий князь Ягайло объявил заповедным более 600 лет назад.

И в ХХI веке природа – одно из главных богатств Беларуси. Всего лишь в 125 км от Минска находится удивительное место – Березинский биосферный заповедник.

Говорят, что в Березинском заповеднике самый чистый воздух в Беларуси! И это правда. Проведя здесь всего день, нам удалось позабыть о городской суете, выхлопных газах. А еще здесь живописнейшие озера Плавно, Ольшица, Манец. Более 60% территории заповедника занято болотами. Больше нигде в Европе на сравнительно небольшой и ограниченной территории нет таких обширных и разнообразных по растительности болотных систем, почти полностью сохранивших свой естественный облик. Это территория является своеобразными легкими Европы.

Березинский заповедник возник благодаря… бобрам. В старину было престижно иметь бобровую шубу или манто. Из-за этого к началу ХХ века животные полностью исчезли в Беларуси. Сейчас их численность удалось восстановить – в заповеднике более 2000 особей.

Похоже, что из стихийного и неуправляемого в Березинском биосферном заповеднике остались, пожалуй, лишь лес да болота. Все остальное, что зависит от человека, уже давно вычищено и отремонтировано. Уникален созданный здесь Музей природы. На краю соснового бора на площади около 12 га открыт просторный современный лесной зоопарк. Первым обитателем вольера, которого видит посетитель, является медведица Умка. Она была найдена маленьким медвежонком в придорожной полосе. В просторном загоне живет гигант белорусских лесов – зубр европейский. Он часто подходит к людям в ожидании угощения. По соседству в больших загонах поселились небольшая семья оленей, а также пара лосей. Как рассказал экскурсовод, кого-то из здешних постояльцев нашли раненными местные жители, кто-то пострадал от браконьеров.

Заповедник предлагает нам множество развлечений. К примеру, в прошлом году здесь появилась первая в стране мифологическая тропа, которая станет частью Центра мифологического туризма, открылась для посещений единственная в Беларуси станция фонового мониторинга, где специалисты делятся секретами прогнозов погоды, начали принимать гостей конные экомаршруты. Здесь готовят сюрпризы с участием заповедного Деда Мороза, всеобщего любимца-мистика Болотника и других лесных жителей. На территории лесного зоопарка для туристов оборудованы места отдыха – беседки, скамейки.

В заповеднике есть гостиничные комплексы, гостевые домики. Пожалуй, наиболее интересный и комфортабельный гостиничный комплекс «Плавно». Это уютное живописное местечко прямо на берегу озера Плавно. Говорят, что здесь когда-то была дача Машерова. Петр Миронович любил охоту, предпочитал водоплавающую дичь. «Уток пострелять», по свидетельству егерей, было для него лучшим способом отдохнуть.

Каждый здесь сможет найти что-то свое. Прогулки по экологической тропе, рыбалка, велосипедные и байдарочные походы… Вот только краткое перечисление видов отдыха, который предлагают в Березинском заповеднике.

***

Словом, путешествуете ли вы транзитом через Беларусь или остановитесь на несколько недель, вам будет что посмотреть в стране. Исторические места, культура, национальная кухня и возможности для активного отдыха заинтересуют даже самых бывалых путешественников.

А разобраться во всех тонкостях этого чудного края и найти свою Беларусь вам поможет туристическая компания «Западный тракт», контактные телефоны в Минске +375 17 259 17 40 или +375 44 766 8551 или просто загляните на ее сайт www.trakt.by или напишите по эл. почте info@trakt.by. Профессиональные экскурсоводы проведут вас тропами контрабандиста (есть и такая экскурсия), или предложат специализированные экскурсии по барам и питейным заведениям Минска и расскажут о культуре пития в Беларуси. Вам могут предложить необычные экскурсии с использованием анимации и интерактива, вовлекая туристов в сам процесс экскурсий. Кроме того, сотрудники компании могут помочь вам с выбором гостиницы, обеспечат трансфер из Национального аэропорта Минск до любой точки на карте Беларуси, которую вы укажете. Надо только заранее согласовать сроки своего вояжа.

Итак, в путь.

Галина Курбанова, Вильнюс – Минск

Метки: N18 (1158) 4 мая, БелАЗ, Беларусь, Денис Филипчик, Дмитрий Морозов, Западный тракт, Заповедные места, Минск, отдых, Путешествие