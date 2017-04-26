Гостеприимная Беларусь

С открытием безвизового въезда сроком на пять суток для граждан Евросоюза через аэропорт Минск и для посещения Гродно и Августовского канала Беларусь становится все более привлекательной для литовских туристов. Познакомиться с неповторимым краем, с культурой, историей, традициями белорусов хотят все больше наших соотечественников. Кроме того, возможность посетить Беларусь помогает простым гражданам развеять всевозможные мифы об этой стране, подтверждая народную мудрость, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Белорусское очарование

Очарование Беларуси складывается из многих составляющих. Вопрос в том, что конкретно хочет человек почерпнуть из путешествия. Поскольку спрос на поездки в Беларусь растет, то, соответственно, усложняются задачи туроператоров, что показать иностранному туристу, чтобы оставить незабываемые впечатления о стране пребывания. И пожалуй, больше всего в этом направлении по разнообразию экскурсионных туров преуспела белорусская туристическая компания «БелАгроТрэвел» («Западный тракт» – ее второе название). Почти шесть лет пребывания на рынке туристических услуг дали ей возможность сплотить команду из профессионалов в области турбизнеса и превосходных специалистов по истории, культуре, естествознанию, этнографии, словом, тех, кто поможет создать запоминающийся образ страны, в которую захочется вернуться еще не один раз.

Сегодня «БелАгроТрэвел» создал уникальный туристический продукт, разработав целую сеть маршрутов и экскурсий по Беларуси, включая производственный, эколого-образовательный, агро- и обрядовый туризм с использованием анимационных программ, которые интересны даже самому избалованному туристу. Продолжительность туров варьируется от 7 дней до одного дня, а можно вообще не привязываться к количеству, поскольку безвизовое пребывание все-таки ограничено для граждан Литвы пятью днями, а выбрать интересующую именно вас познавательную экскурсию – будь она по дорогам общей истории Великого княжества Литовского (ВКЛ) или просто по белорусской столице – тут дело вкуса и личных предпочтений. Достаточно по прибытии в Минск просто позвонить или заглянуть в главный офис и заказать понравившуюся экскурсию.

Как вам, к примеру, экскурсия по главным памятникам и достопримечательностям города Минска с посещением Старого города, Ратушной площади, православных и католических соборов, во время которой вы сможете стать непосредственными участниками важнейших исторических событий из жизни города? Возле Ратуши бургомистр зачитает вам, как некогда жителям Минска в 1499 г., указ о наделении города правом на самоуправление, а веселый шляхтич поведает обо всех тяготах непростой жизни в XVII в. в Речи Посполитой. Вы узнаете не только, как проводили вечера минские аристократы, но и как развлекались простые горожане на протяжении веков. Такая подача исторических фактов не только легко запоминается, но и производит больше впечатлений на слушателей.

Дорогами общей истории

На территории Беларуси сохранилось много значимых мест нашего общего исторического прошлого – Великого княжества Литовского. Определяющей особенностью архитектуры ВКЛ был оборонительный характер сооружений. Отсюда такое количество замков, сохранившихся полностью или фрагментарно – Лидский, Несвижский замки, остатки Гольшанского, Кревского, Новогрудского замков, замковый комплекс «Мир», Старый и Новый замки Гродно – это лишь неполный перечень исторических объектов, которые заинтересуют туриста из Литвы. В ходе увлекательных экскурсий перед вами оживут удивительные истории в образе прекрасных архитектурных творений и захватывающих легенд.

Величественный Мирский замок, который входит в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Удачное сочетание архитектурных стилей готики, барокко и ренессанса делает Мирский замок одним из наиболее впечатляющих замков в Европе. К услугам туристов великолепные тематические экскурсии о прошлом и настоящем Мирского замка, театрализованные представления. Здесь же на территории замка расположена уютная гостиница, сочетающая в себе неповторимую роскошь интерьеров и современный комфорт.

Еще одним объектом культурного наследия ЮНЕСКО является самый знаменитый дворцово-замковый комплекс в городе Несвиже. Несвижский замок долгое время был резиденцией княжеского рода Радзивиллов, рода, не имевшего равных в истории ВКЛ. Строительство Несвижского замка (как оборонительного сооружения) началось в конце XVI века. Он неоднократно перестраивался, достраивался, приобретя в дальнейшем функции дворцового комплекса для княжеской семьи. В советский период на территории дворца находился санаторий. В 2004 году в Несвижском замке начались реставрационные работы, и только спустя семь лет, в июне 2011-го он открыл свои двери для посетителей.

Кроме того, в Несвиже вы можете увидеть Костел Божьего Тела – первый в Восточной Европе храм в стиле барокко, где находится усыпальница хозяев Несвижского замка, вторая по величине в Европе после усыпальницы Габсбургов!

«Мир Пчел»

Сельский туризм – один из самых привлекательных видов отдыха в Беларуси. Живописные пейзажи, благоприятная экология и неповторимый деревенский колорит привлекают гостей в белорусские агроусадьбы, которых по стране насчитывается более 2 тысяч. Именно белорусский колорит – главная изюминка агроусадеб в национальном стиле, хозяева которых разрабатывают специальные культурные программы. Здесь можно услышать местные легенды и аутентичные песни, разучить белорусские танцы и принять участие в старинных народных обрядах.

Усадьба «Мир Пчел» расположена в небольшой деревеньке Борок, что в 30 км от Минска, вдали от городского шума. Именно она открывает нам дверь в мир белорусского агроэкотуризма, где можно познакомиться с народной культурой и древним промыслом – пчеловодством. Прямо на пороге своих владений вас встретит потомственный пчеловод Василий Фролов.

Гостеприимный хозяин посвятит вас во все тайны «пчелиного царства», увлекательно, с юмором расскажет о традициях бортничества от истоков до современных пчеловодческих методик, посвятит во все тонкости жизни полосатого братства, о которых вы даже не догадывались. Здесь же вы познакомитесь с непростым устройством улья, увидите «наряд» пчеловода и приспособления для работы. В гостевом домике вас ждут небольшая лекция и слайд-шоу о жизни самых трудолюбивых насекомых.

После экскурсии по усадьбе всех гостей ждет дегустация лакомых угощений от самих пчел – блинчики со свежим медом, чай из лесных трав. Народный колорит поможет создавать местный ансамбль, который споет и спляшет для гостей. По желанию хозяева усадьбы могут приготовить для вас ужин в лучших традициях белорусской кухни. Ведь недаром считается, что для того, чтобы понять душу народа, надо познакомиться с его национальной кухней.

Даже если вы не доберетесь до агроусадьбы, попробовать белорусские блюда вы все равно должны. Это и знаменитые драники, и колдуны (картофельные блины с мясом), и картофельные колбаса, клецки, бабка… Ну и, конечно, всем известная «Крамбамбуля» – настойка на меду и пряностях, приготовленная по старинным рецептам времен ВКЛ.

Чаще всего туристов, приезжающих в Беларусь, интересует, какие сувениры привезти. Кроме знаменитых шоколадных изделий фабрик «Коммунарка» и «Спартак», зефира фабрики «Красный пищевик», сгущенного молока (к сожалению, его запрещено ввозить в Литву), белорусы советуют именно «Крамбамбулю». Ведь таким «сувениром на память» точно порадуешь своих близких.

Надежда ГРИХАЧЕВА, Вильнюс – Минск

(Окончание в след. №).

Метки: N17 (1157) 27 апреля, аэропорт Минск, Беларусь, Гродно, Мир Пчел