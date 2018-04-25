Гостиницей Marriott в Паланге будет управлять голландская Belvar

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Европейский оператор гостиниц — голландская Belvar договорилась с девелоперской компанией Vastint Lithuania об услугах управления гостиницей сети Marriott в Паланге. Строительство гостиницы, проектная стоимость которой составляет 30 млн евро, планируется начать летом 2019 года.

Как утверждает глава Vastint Lithuania Кястутис Вядяцкас, это будет первая гостиница в Балтийских странах, которая будет принадлежать Belvar. По его словам, с Belvar планируется подписать договор на 20 лет, основные принципы и условия его уже согласованы.

«Приход такого игрока на рынок и решение начать деятельность в Балтийских странах именно с Паланги, несомненно, хорошая новость для всего региона Западной Литвы», – сказал BNS К. Вядяцкас.

По его словам, гостиница будет ориентирована на бизнес-клиентов, а также планируется концепция SPA.

Руководитель Belvar Мадс Якобсен в распространенном пресс-релизе отмечает, что в гостинице планируется оборудовать конференц-зал на 350 мест, а также 30 помещений для оздоровительных процедур.

«Гостиница будет строиться в идеальном месте – рядом с пляжем в Паланге. (…) Нет никаких сомнений в том, что город привлекает туристов летом, однако предложив услуги конференций и оздоровления, мы будем стараться быть интересными круглый год», – отметил в сообщении М. Якобсен.

Belvar принадлежит компании Marbel Hotel Group и она управляет принадлежащими ей сетями гостиниц First Hotels, Meeting Point и Gard, а также принадлежащими Marriott International сетями гостиниц Moxy и Courtyard. На данный момент Belvar управляет 50 гостиницами в 12-ти странах.

Сейчас в Литве действует одна гостиница сети Marriott International – Courtyard by Marriott в Вильнюсе. Также строится принадлежащая этой компании гостиница сети Moxy в Каунасе.

BNS