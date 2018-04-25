Государственные автобаны в Испании будут бесплатными по ночам

Испанское правительство приняло решение о том, что движение по автомобильным дорогам, которые перешли к государству в 2017 году, будет бесплатным в промежутке с 00:00 до 6:00. В остальное время суток плата по-прежнему будет взиматься, но проезд станет на 30% дешевле, чем это было ранее.

Как отметил министр развития Испании Хосе Луис Абалос, решение направлено на то, чтобы задействовать малоиспользуемую инфраструктуру и частично разгрузить другие трассы. Также, по его словам, эти меры позволят повысить общие доходы.

Через полгода результаты инициативы будут проанализированы, чтобы оценить её эффективность.

«Скидки» вводятся на автодорогах, которые перешли в ведение Государственного общества наземной транспортной инфраструктуры (SEITTSA): R-2 Мадрид-Гвадалахара, R-3 Мадрид-Арганда-дель-Рей, R-4 Мадрид-Оканья, а также Оканья-Ла-Рода, R-5 Мадрид-Навалькарнеро. Кроме того, изменения коснутся дороги в аэропорт в Барахасе, трассы Мадрид-Толедо, кольцевой дороги вокруг Аликанте, трассы A-7 Эльче-Кревильенте в той же провинции и трассы AP-7 Картахена-Вера в Мурсии и Альмерии.

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