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Государственные награды Литвы – генсекретарю НАТО и представителям правоохраны

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt/ Пресс-служба Президента Литовской Республики

По случаю Дня восстановления государственности, 16 февраля президент наградила орденами и медалями почти сорок граждан Литвы и других государств.  

Высшая государственная награда – Большой орденский крест им. Витаутаса – назначен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Большим крестом ордена «За заслуги перед Литвой» награжден апостольский нунций в Литве Педро Лопес-Кинтана. Он награжден за развитие отношений Ватикана и Литвы.

Среди литовских граждан, получивших награды, много сотрудников правоохранительных органов.

Директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис награжден Командорским крестом Ордена Креста Витиса, генкомиссар полиции Линас Пярнавас — Рыцарским Крестом Ордена Креста Витиса, глава Второго департамента оперативных служб Рямигиюс Балтренас – Рыцарским Крестом Ордена Креста Витиса, также награждены сотрудники Криминальной службы Таможни, Службы спецрасследований.

Офицерский крест Ордена «За заслуги перед Литвой» вручен дирижеру и художественному руководителю  Национального симфонического оркестра Модестасу Питренасу, фотографу Марюсу Йовайше.

BNS

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