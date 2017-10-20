Государственный и муниципальные бюджеты Литвы получили 152 млн. сверхплановых доходов

Доходы государственного и муниципальных бюджетов Литвы за три квартала этого года составили 6,089 млрд. евро – на 2,6% больше, чем планировалось и на 7,3% больше, чем в январе-сентябре.

Доходы одного лишь госбюджета в этом году составили 4,898 млрд. евро – на 1% больше, чем планировалось и на 6,8% больше, чем за три квартала прошлого года, сообщило министерство финансов.

Налоговые сборы в этом году составили 4,535 млрд. евро – соответственно на 0,3% и на 8,2% больше.

Сборы налога на добавленную стоимость (НДС) достигли 2,587 млрд. евро – на 1,6% больше, чем ожидалось, акцизные сборы – 997,4 млн. евро – на 11,7% больше, сборы налога на прибыль – 502,1 млн. евро – на 8% меньше, сборы подоходного налога – 1,117 млрд. евро – на 6,1% больше.

Утвержденные доходы госбюджета на 2017 год (без средств ЕС) составляют 6,386 млрд. евро, с дотациями ЕС – 8,487 млрд. евро.

BNS

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