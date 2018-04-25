Государственный и муниципальные бюджеты Литвы получили 52,8 млн евро доходов сверх плана

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Поступления в государственный и муниципальные бюджеты Литвы в январе-октябре составили 7,203 млрд евро — на 0,7% (52,8 млн евро) больше, чем планировалось.

Доходы госбюджета в этом году были на 5,686 млрд евро — 0,1% (8 млн евро) больше, чем планировалось, сообщил Минфин.

Налога на добавленную стоимость в этом году было собрано 2,979 млрд евро — на 0,2% (6,9 млн евро) меньше, чем прогнозировалось. За все подакцизные товары в январе-октябре быпо получено 1,194 мдрд евро. Поступления акцизов были на 1,2% (15 млн евро) меньше плана.

Поступления налога на прибыль составили 551,2 млн евро — на 2% (11,2 млн евро) меньше, чем прогнозировалось. Поступления подоходного налога в госбюджет и муниципальные бюджеты в этом году были 1,456 млрд евро — на 0,4% (5,3 млн евро) меньше, чем прогнозировалось.

Другие поступления в госбюджет составили 546,4 млн евро — на 2,4% (12,7 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Доходная часть госбюджета 2018 года (без учета средств Евросоюза (ЕС) составляет 6,767 млрд евро, с учетом средств ЕС – 9,071 млрд евро.

BNS