Государство – это они

В Беларуси прошло чествование лауреатов премии «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный Олимп». По сложившейся традиции Президент страны вручил высокие награды лично.

Александр Лукашенко искренне пожелал лауреатам счастья, творческого вдохновения и новых успехов на жизненном пути. Своей активной деятельностью они создают вокруг себя ауру добра и милосердия. Они возрождают древние традиции белорусских мастеров, пробуждают интерес к историческим достижениям предков. Отстаивают семейные ценности, развивают благотворительность, воспитывают чувство патриотизма у людей… Прививают искреннюю любовь к высокому искусству. Поднимаясь на спортивный Олимп, прославляют страну на мировом уровне, пробуждают в сердцах чувство гордости за свой народ и свою Родину.

Отдельно Президент поблагодарил всех, кто принял участие в традиционной новогодней акции «Наши дети». Большое дело сделали сообща, подарив радость тем маленьким гражданам, которые по воле судьбы ею обделены.

Дмитрий КРЯТ.

Метки: N3 (1195) 18 января, Беларусь