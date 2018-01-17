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Государство – это они

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 18, 0:01   |   Комментариев: 0

В Беларуси прошло чествование лауреатов премии «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный Олимп». По сложившейся традиции Президент страны вручил высокие награды лично.

Александр Лукашенко искренне пожелал лауреатам счастья, творческого вдохновения и новых успехов на жизненном пути. Своей активной деятельностью они создают вокруг себя ауру добра и милосердия. Они возрождают древние традиции белорусских мастеров, пробуждают интерес к историческим достижениям предков. Отстаивают семейные ценности, развивают благотворительность, воспитывают чувство патриотизма у людей… Прививают искреннюю любовь к высокому искусству. Поднимаясь на спортивный Олимп, прославляют страну на мировом уровне, пробуждают в сердцах чувство гордости за свой народ и свою Родину.

Отдельно Президент поблагодарил всех, кто принял участие в традиционной новогодней акции «Наши дети». Большое дело сделали сообща, подарив радость тем маленьким гражданам, которые по воле судьбы ею обделены.

Дмитрий КРЯТ.

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