Государство и муниципалитеты Литвы в этом году получили 46,9 млн евро доходов сверх плана

🔊 Воспроизвести

Доходы государственного и муниципальных бюджетов Литвы в январе и феврале составили 1,528 млрд евро — на 3,2% (46,9 млн евро) больше, чем планировалось, сообщил Минфин.

Поступления в госбюджет составили 1,283 млрд евро — на 2,7% (34,2 млн евро) больше, чем прогнозировалось. Поступления налогов в госбюджет в этом году составили 1,201 млрд евро и были на 2,3% (27,3 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Поступления налога на добавленную стоимость в этом году составили 728,6 млн евро — на 1,2% (8,5 млн евро) больше, чем планировалось, акцизные поступления были 241,3 млн евро – на 2,6% (6,1 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Поступления налога на прибыль составили 1,4 млн евро — на 39,1% (0,9 млн евро) меньше, чем планировалось. Как сообщает Минфин, в январе — феврале налогоплательщики не должны были платить авансовый налог на прибыль, поэтому поступления этого налога носят случайный характер.

Поступления подоходного налога в государственный и муниципальные бюджеты в январе-феврале были 350,8 млн евро — на 2% (6,8 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Доходная часть госбюджета Литвы 2019 года (без учета средств Евросоюза) составляет 8,668 млрд евро, с учетом средств ЕС — 10,59 млрд евро.

BNS