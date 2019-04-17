Государство и муниципалитеты Литвы в этом году получили 55,7 млн евро доходов сверх плана

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Поступления в государственный и муниципальные бюджеты Литвы в январе — марте этого года составили 2,4 млрд евро — на 2,4% (55,7 млн евро) больше, чем планировалось, сообщил Минфин.

Поступления в госбюджет составили 1,972 млрд евро — на 1,5% (29,3 млн евро) больше, чем прогнозировалось, доходы госбюджета от налогов составили 1,832 млрд евро и были на 1,5% (27 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году составили почти 927 млн евро (на 0,1% больше, чем планировалось), за все подакцизные товары поступило 385,9 млн евро (на 1,7% больше), поступления налога на прибыль составили 127 млн евро (на 1,2% больше).

Поступления подоходного налога в госбюджет и бюджеты самоуправлений в январе-марте были 627,3 млн евро — на 1,6% (9,7 млн евро) больше, чем планировалось.

Доходная часть госбюджета 2019 года (без учета средств Евросоюза) составляет 8,668 млрд евро, с учетом средств ЕС — 10,59 млрд евро.

BNS