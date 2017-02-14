Государство и муниципалитеты в январе получили 20,7 млн. евро доходов сверх плана

Доходы госбюджета и муниципальных бюджетов Литвы в первом месяце этого года были на 3% (почти на 20,7 млн. евро) больше плана и составили в общей сложности 704,9 млн. евро.

Только доходы госбюджета составили 614,2 млн. евро – на 1,2% (на 7,3 млн. евро) больше плана, сообщил Минфин.

Основные поступления в январе были от налога на добавленную стоимость (НДС) – 433,5 млн. евро или на 2,1% больше плана. Поступления акцизов в январе были 107,8 млн. евро (на 0,2% больше, чем прогнозировалось), а поступления налога на прибыль составили 1,6 млн. евро (на 39,6% меньше).

Поступления подоходного налога в госбюджет и муниципальные бюджеты в январе были 94,7 млн. евро – на 8,1% больше, чем прогнозировалось.

Доходная часть госбюджета 2017 года (без учета средств помощи Евросоюза) составляет 6,386 млрд. евро, с учетом средств Евросоюза – 8,487 млрд. евро.

BNS

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