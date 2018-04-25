Государство и самоуправления Литвы получили в этом году 30 млн евро доходов сверх плана

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Доходы государственного и муниципального бюджетов Литвы в январе-июле составили 5,091 млрд евро — на 0,6% (30 млн евро) больше, чем планировалось.

Доходы госбюджета в этом году были 4,021 млрд евро — на 0,2% (8,5 млн евро) больше, чем планировалось, сообщил Минфин.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году составили 2,11 млрд евро — на 0,7% (14,1 млн евро) больше, чем планировалось. От реализации всех подакцизных товаров в январе — июле было получено 811,2 млн евро. Доходы от акцизов по сути соответствовали плану.

Поступления налога на прибыль составили 416,6 млн евро — на 4,3% (18,8 млн евро) меньше, чем прогнозировалось, поступления подоходного налога в госбюджет и муниципальные бюджеты в этом году составили 1,012 млрд евро — на 2,5% (26,2 млн евро) меньше, чем прогнозировалось.

Доходная часть госбюджета 2018 года (без учета средств Евросоюза) составляет 6,767 млрд евро, с учетом средств ЕС — 9,071 млрд евро.

BNS