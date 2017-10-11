Государство рассчитается за неплательщиков алиментов

Сейм принял законодательные изменения, связанные с увеличением на 20% выплат алиментов.

Администрирование Фонда поддержки детей, который занимался выплатами, и его функции взыскания задолженности с родителей передаются Государственному фонду социального страхования («Содра»).

«С 2008 года государственная помощь детям, не получающим алиментов, не изменилась и составила 1,5 базового социального пособия. В этом году правительство установило возможность увеличения налоговых поступлений и решило на одну пятую (20%) увеличить пособие на ребенка. Это означает, что выплаты станут больше на 11,4 евро и вырастут с 57 до 68,40 евро», — отметила первый вице-спикер Сейма, член парламентского Комитета по труду и социальным вопросам Рима Башкене.

Фонд поддержки детей в 2008-2016 годах в общей сложности получил более 53 тысяч заявлений на получение выплат. В 2016 году средние ежемесячные платежи получали около 22,7 тысячи человек.

По словам Башкене, за период деятельности Фонда поддержки детей, родители которых были обязаны судом выплачивать алименты, выплачено более 128 млн евро, однако возврат долгов с родителей в Фонд поддержки детей был затруднен. Ожидается, что c передачей функций фонда в «Содру» эта ситуация в корне изменится, и, таким образом, потребность в поддержке со стороны фонда уменьшится.

В прошлом году государственный бюджет выделил 15 млн евро в Фонд поддержки детей. После вступления поправок в силу эта сумма составит 18 млн евро.

Об упразднении Фонда поддержки детей и передаче его функций «Содре» речь шла еще весной этого года.

По словам министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса, передача функций обязательного медицинского страхования «Содре» уже показала, что эта структура может справляться с обязанностями лучше, чем некоторые другие государственные учреждения.

Инф. «ЛК»

Метки: N41 (1181) 12 октября, алименты, Содра