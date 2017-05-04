Говорите! Слушаем вас!

Комиссия Сейма по парламентскому контролю над криминальной разведкой встретилась с главами Генеральной прокуратуры и Службы специальных расследований. На встрече представители Генпрокуратуры прокомментировали статистические данные о санкционированных действиях криминальной разведки и расследованиях криминальной разведки в 2016 году.

Комиссия установила, что в 2016 году санкционированные действия криминальной разведки, то есть контроль над телефонными разговорами, тайный видеоконтроль, аудиоконтроль, тайное проникновение в личное жилье, служебные и другие помещения, их осмотр и другие действия были выполнены в отношении 5150 лиц. В 2015 году такие действия были санкционированы в отношении 4454 лиц. Эти данные говорят о том, что в прошлом году число лиц, за которыми наблюдали литовские криминалисты, выросло на 14%. Между тем пик слежки в Литве зафиксирован в 2012 году. Тогда объектом сбора информации был 7141 человек.

Комиссия также попросила сотрудников Службы спецрасследований подробнее прокомментировать появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что сотрудники Службы спецрасследований в 2015—2016 годах по ошибке прослушивали телефонные разговоры действующего министра финансов Вилюса Шапоки.

Директор Службы спецрасследований Саулюс Урбанавичюс сожалел по поводу «досадного недоразумения», которое произошло из-за ошибки сотрудника, и пояснил обстоятельства, при которых она была совершена.

Глава службы отметил, что такой случай – первый за всю практику ведомства, и на него вовремя среагировали — необоснованно полученная информация была сразу же удалена, Шапока был информирован, ему принесли извинения, сотрудники службы были проинструктированы и призваны быть более внимательными.

«В связи с техническим несоответствием были зафиксированы разговоры Шапоки, однако записи были уничтожены и он был об этом проинформирован», — сообщила тогда BNS представитель Службы спецрасследований Рената Эндружите.

Газета Lietuvos rytas отмечает, что сведения о разговорах Шапоки и смс-сообщениях собирались 19−21 декабря 2015 года и с 22 декабря 2015 года по 15 января 2016 года.

В 2016 году только Департамент государственной безопасности осуществлял наблюдение за 874 гражданами Литвы и 1040 иностранцами. В отношении этих лиц применялись санкционированные судом действия, чаще всего фиксировалась информация, передаваемая в сетях электронной связи. В поле зрения Департамента также находились 34 юридических лица.

Инф. «ЛК»

Метки: N18 (1158) 4 мая, Генпрокуратура, Разведка, Служба специальных расследований