Граффити в Вильнюсе – искусство или вандализм?

Граффити в современном городе можно встретить повсюду. Некоторые из них вполне уместны и даже представляют художественную ценность.

Однако большая часть этой настенной живописи XXI века не только ценности никакой не представляет, но зачастую сильно уродует внешний облик целых кварталов. Каждый из нас может вспомнить стены и другие поверхности, обезображенные надписями и плохо выполненными рисунками. Индустрия, выпускающая средства для удаления граффити, также не стоит на месте, и одновременно с все новыми видами маркеров и баллончиков в продаже появляются и средства для борьбы с последствиями их применения.

В прошлом году в Вильнюсе было очищено или перекрашено более 1600 квадратных метров городских стен — для этого из бюджета было выделено 8448,86 евро муниципальных средств и 7560,07 евро спонсорских. В 2016 году было зарегистрировано 39 сообщений относительно нанесения граффити в неразрешенных местах. В результате восемь человек получили за это административные штрафы, а в пяти случаях принято решение об отказе в возбуждении расследования. «Рисунки в стиле граффити, если они созданы и расположены в соответствии с законом и в специально отведенных местах, могут гармонично сочетаться с городским пространством и юридически считаться искусством, которое побуждает не только положительные эмоции у граждан, но и украшает стены города», — отметил заместитель мэра Вильнюса Линас Квядаравичюс.

На минувшей неделе в Вильнюсе прошел арт-проект Aukštyn («Вверх»), цель которого — показать, как можно выразить себя, и в то же самое время сделать это, не нарушая закон, и защитить произведение искусства как интеллектуальную собственность. Большие надписи украсили видимую сторону улицы – стену дома площадью около 30 квадратных метров на проспекте Конституцийос, 23. «Реализация инициативы художников именно здесь, на оживленном проспекте Конституцийос, является прекрасным примером того, что Вильнюс является современным и открытым для новых творческих форм городом», — подчеркнул вице-мэр Вильнюса Линас Квядаравичюс.

«Все, кто желает рисовать граффити, могут выбрать любое из выделенных муниципалитетом семи мест в Вильнюсе — это тоннели, подземные автостоянки, а также детские площадки, которые отмечены знаком «Вильнюс — без запретов» для художников граффити», – разъяснил вице-мэр.

Инф. «ЛК»

Метки: N20 (1160) 18 мая, граффити