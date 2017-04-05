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«Грамотей-2017»

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 06, 0:01   |   Комментариев: 0

30 марта в клайпедской школе «Сантарвес»  состоялся городской диктант «Грамотей-2017».

Это ежегодная образовательная акция, которая проходит для самых грамотных учеников третьих классов из всех школ города с русским языком обучения.

На фото Участники диктанта. Фото Эляны Канапецкайте

На фото Участники диктанта. Фото Эляны Канапецкайте

Цель акции: пробудить интерес к русскому языку и показать, что грамотность – это не только врожденная способность, но и постоянная работа над собой.

Победителями в этом году стали: ученица основной школы «Сантарвес» Полина Демидова (учитель  Лариса Ковалева) и ученица основной  школы «Паюре» Лейла Велуцките (учитель Любовь Горшкова).

Мы поздравляем всех участников городского диктанта и с большим удовольствием присоединяемся к девизу общественного некоммерческого проекта Тотальный диктант «Писать грамотно – модно!»

 В следующем учебном году школа «Сантарвес» будет снова ждать самых грамотных учеников. Новых успехов и будущих побед всем маленьким и большим грамотеям!

Организаторы мероприятия: учителя-методисты школы «Сантарвес»  Любовь Данилова и Татьяна Рейман.

Татьяна РЕЙМАН

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