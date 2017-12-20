Граница на замке

Истекает срок возведения защитного заграждения вдоль границы Литвы и России, и пограничники обещают, что работы будут выполнены своевременно.

«Выполнить работы по оборудованию защитного заграждения намечается в соответствии со сроками, предусмотренными в договоре с подрядчиком», – сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в предоставленном новостному агентству BNS ответе.

Забор возводится вдоль границы с Калининградской областью на участках, где граница между Литвой и Россией проходит по суше, за исключением нескольких участков возле ручьев. Его общая протяженность превышает 40 километров.

На всей протяженности границы, проходящей по Неману (примерно 109 км), немного ранее пограничники оборудовали системы наблюдения за границей.

Планируется, что до конца этого года на бюджетные средства на Роцишкской заставе в Шакяйском районе будет внедрена стационарная система наблюдения за границей.

В следующем году такую систему наблюдения за границей планируется внедрить на части территории, подконтрольной Виштитской заставе (Вилкавишкский район). Также на деньги финансовой помощи Евросоюза планируется расширить имеющуюся стационарную систему наблюдения за границей Кибартской заставы в том же Вилкавишкском районе.

Заграждение на границе с Россией возводится прежде всего в целях пресечения контрабанды и защиты от нелегальной миграции.

Принимаются дополнительные меры по охране границы и на границе с Беларусью. В этом году оборудованы новые системы наблюдения на территориях действия пяти погранзастав.

Литва планирует, что к 2020 году вся внешняя граница ЕС должна быть оборудована современными системами наблюдения, а на отдельных участках границы должны быть возведены защитные заборы.

Кроме того, с начала следующего года ужесточается порядок доступа в зону охраны государственной границы Литвы: сужается круг лиц, у которых будет этот доступ, вводится государственный сбор для желающих находиться в пограничных водах.

Эти новшества – меры по усилению охраны внешних границ с Россией и Беларусью, сообщает СОГГЛ.

Зона охраны государственной границы является помеченной частью территории, идущей от госграницы в глубину территории Литвы, на которой для обеспечения охраны госграницы и ее обустройства проводятся в жизнь технические, организационные и правовые средства охраны.

Обычно протяженность этой зоны в глубину территории Литвы от границы составляет от примерно 50 метров до нескольких километров. Попасть в зону, помеченную специальными знаками, можно только по разрешениям пограничников.

С 1 января доступ в зону охраны государственной границы смогут получить предоставившие мотивированные просьбы и необходимые документы физические лица, если они живут в этой зоне или намерены посетить проживающих здесь людей, посетить кладбища, музеи, усадьбы в этой зоне. Физические лица будут вноситься в список с указанием конкретной местности, на которой они получат право находиться.

Лица, которые намерены получить доступ и находиться в пограничных водах, по которым или по берегам которых проходит внешняя граница, должны будут уплатить государственный сбор, которого раньше не было.

Инф. «ЛК»

Метки: N51 (1191) 21 декабря, Граница