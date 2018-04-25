Гражданам ЕС позволят стать членами литовских партий

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Во вторник литовский парламент проголосует по вопросу более широких возможностей вступления в литовские политические партии граждан других стран Европейского Союза.

Поправки, инициированные министерством юстиции, позволят гражданам ЕС становиться членами литовских партий после проживания в стране в течение шести месяцев. Во вторник планируется принятие поправок, они должны вступить в силу с марта 2019 г.

В данный момент, граждане ЕС, желающие вступить в партию в Литве, должны беспрерывно проживать в стране в течение пяти лет. По данным министерства юстиции, сейчас членами политических партий Литвы являются четыре гражданина других стран ЕС, а в целом членами политических партий в стране являются 120 тыс. человек.

Поправки подготовлены, поскольку Еврокомиссия еще в 2012 году начала процедуру нарушения принципа равноправия.

Ранее сейм несколько раз отклонял аналогичные предложения.

BNS