Гражданам ОАЭ простили почти $100 млн долгов

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Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в сотрудничестве с 13 банками оказало помощь гражданам страны, которые имели задолженность. Как сообщает Gulfnews, по итогам переговоров с властями банки согласились списать задолженность граждан в размере 361 миллион дирхамов (более 98 миллионов долларов).

Председатель Высшего комитета Фонда урегулирования задолженности правительства ОАЭ Джабер Мохаммад Аль-Сувейди объяснил, что данная мера направлена на обеспечение достойного уровня жизни всем гражданам страны.

По его словам, прощение долгов должно поддержать максимально возможный уровень социальной стабильности.

Аль-Сувейди также указал, что инициатива связана с «годом терпимости» в стране, объявленным президентом ОАЭ и эмиром Абу-Даби Халифой ибн Зайд Аль Нахайяной.

Представители банков в свою очередь отметили, что этот шаг нацелен на снижение социального бремени на простых граждан и «продвижение ценностей терпимости».

Ранее сообщалось, что в правительстве ОАЭ появится министр по уровню счастья.

korrespondent.net