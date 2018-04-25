Граждане Евросоюза больше не должны заверять нотариально или переводить на другие европейские языки свои документы

С февраля 2019 года в силу вступили новые правила Евросоюза, стандартизирующие нормативную базу персональных данных граждан ЕС.
Так, если гражданин ЕС переезжает в другую страну или живет там, ему больше не нужно заверять при подаче в госучреждения свои документы: свидетельство о рождении, браке или смерти, справку об отсутствии судимости.
Помимо этого, с сегодняшнего дня во многих случаях не нужно будет предоставлять официальный или заверенный у нотариуса перевод этих документов.
Однако при этом новые правила ЕС предусматривают и строгие меры защиты в случае мошенничества.
Если, у госучреждения все же возникнут сомнения о подлинности документа, его смогут проверить через специальную информационную систему.
Полный список действий, на которые распространяются новые правила:
– факт рождения;
– факт того, что гражданин жив;
– факт смерти;
– личная идентификация: имя и фамилия;
– брак, в том числе способность вступить в брак, и семейное положение;
– развод или признание брака недействительным;
– официальные партнерские отношения, в том числе возможность вступления в них, и зарегистрированный статус;
– прекращение зарегистрированных партнерских отношений, признание их недействительными;
– родительский статус и усыновление (удочерение);
– место жительства;
– гражданская принадлежность к одной из стран ЕС;
– отсутствие уголовной судимости;
– избирательное право в местных органах самоуправления и Европейский парламент.