Граждане Евросоюза больше не должны заверять нотариально или переводить на другие европейские языки свои документы

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С февраля 2019 года в силу вступили новые правила Евросоюза, стандартизирующие нормативную базу персональных данных граждан ЕС.

Так, если гражданин ЕС переезжает в другую страну или живет там, ему больше не нужно заверять при подаче в госучреждения свои документы: свидетельство о рождении, браке или смерти, справку об отсутствии судимости.

Помимо этого, с сегодняшнего дня во многих случаях не нужно будет предоставлять официальный или заверенный у нотариуса перевод этих документов.

Однако при этом новые правила ЕС предусматривают и строгие меры защиты в случае мошенничества.

Если, у госучреждения все же возникнут сомнения о подлинности документа, его смогут проверить через специальную информационную систему.

Полный список действий, на которые распространяются новые правила:

– факт рождения;

– факт того, что гражданин жив;

– факт смерти;

– личная идентификация: имя и фамилия;

– брак, в том числе способность вступить в брак, и семейное положение;

– развод или признание брака недействительным;

– официальные партнерские отношения, в том числе возможность вступления в них, и зарегистрированный статус;

– прекращение зарегистрированных партнерских отношений, признание их недействительными;

– родительский статус и усыновление (удочерение);

– место жительства;

– гражданская принадлежность к одной из стран ЕС;

– отсутствие уголовной судимости;

– избирательное право в местных органах самоуправления и Европейский парламент.

russianireland.com