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Граждане ФРГ, поручившиеся за беженцев, получают огромные счета из муниципалитетов

Фото из открытых источников

Германии требуют от граждан страны, которые поручились за сирийских беженцев для ускорения процесса получения ими убежища в ФРГ, крупные суммы денег, о чем сообщает в понедельник, 12 ноября, немецкое издание DW.

«Мы оплатили им билеты на самолет, мы позаботились о том, чтобы у них была еда, мы обеспечили их жильем», – рассказывает 61-летний житель Бонна Кристиан Остерхаус, который всю жизнь занимался гуманитарными проектами и во время наплыва беженцев в 2015 году был волонтером боннской организации, помогавшей сирийцам, бежавшим от войны.

В конце августа 2018 года Остерхаус получил письмо от городских властей, согласно которому, он должен выплатить в городскую казну более 7.239 евро. В документе подчеркивалось, что данная сумма будет расти. В такой же ситуации оказались еще 7000 поручителей по всей Германии.

Согласно законодательству ФРГ, поручитель является посредником между государством и третьим лицом, за которое с момента подписания официальной бумаги о поручительстве несет финансовую и юридическую ответственность. Когда Остерхаус подписывал бумагу о том, что берет на себя обязательства поручителя, была лишь одна невыясненная деталь, которая впоследствии стала причиной спора с городскими властями. В местном ведомстве по делам иностранцев не могли сказать точно, заканчивается ли срок поручительства в тот момент, когда его подопечные получают убежище в Германии, или нет.

Основанием требовать от поручителей оплатить расходы, связанные с лицами уже получившими убежище в Германии, а значит, претендующими на социальные выплаты, стали изменения в миграционном законодательстве. Согласно внесенным в 2016 году поправкам, регулирующим процесс воссоединения беженцев с их семьями. срок действия обязательств поручителя не истекает автоматически после изменения статуса поручаемого и получения убежища.

В апреле 2018 года министерство труда Германии заявило о том, что пока не будет принято однозначное решение по этому вопросу, поручители ничего не должны платить государству, но счета они тем не менее продолжают получать и продолжают нести ответственность, прежде всего финансовую, за тех, кто уже является беженцем, и чьи расходы на проживание, включая также медицинскую страховку и жилье, в Германии берет на себя государство.

NEWSru.co.il

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