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Гражданин Латвии нелегально вез в Западную Европу двух граждан Сирии

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 12, 16:00   |   Комментариев: 0

Калварийские пограничники задержали гражданина Латвии, который на автомобиле нелегально вез в Западную Европу двух попросивших убежища в Латвии сирийцев – отца и сына. Водителю грозит уголовная ответственность, а граждане Сирии будут возвращены в Латвию.

Во вторник пограничники Калварийской заставы Варенского подразделения Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в пределах деревни Салапяраугис Калварийского самоуправления, на дороге Мариямполе – Сувалки остановили следовавший в Польшу автомобиль Audi A6 с латвийскими номерами. За рулем автомобиля был 36-летний гражданин Латвии. Личности находившихся в этом автомобиле иностранцев были подтверждены, когда сотрудники СОГГЛ связались с латвийскими пограничниками. Пока не рассмотрены просьбы и не приняты решения о предоставлении убежища, сирийцы не имели права выезжать из Латвии.

СОГГЛ утверждает, что действия гражданина Латвии в этом случае трактуются как незаконная перевозка людей через госграницу. В этой связи начато досудебное расследование. Помещенному в арестантскую водителю грозят штраф или арест, или же лишение свободы на срок до 6 лет.

BNS

Метки: 

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