Греция сочла необоснованной местью ответную высылку дипломатов из России

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Двое греческих дипломатов, высылаемых из РФ в качестве зеркального ответа на аналогичные действия в отношении сотрудников российском дипмиссии в Греции, должны покинуть Москву в предстоящие выходные, 11 и 12 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Греции в Москве. Тем временем министерство иностранных дел Греции охарактеризовало как «мстительное» и абсолютно необоснованное решение Москвы о высылке греческих дипломатов.

«Решение МИД России не было основано на таких данных, как действия греческой стороны, основанный на конкретных доказательствах незаконной деятельности российских чиновников и граждан в стране, — цитирует РИА «Новости» заявление внешнеполитического ведомства от 10 августа. — Напротив, решение российской стороны произвольно и мстительно, оно ни на чем не основано».

В заявлении подчеркивается, что ни одна страна в мире не потерпит попыток подкупить правительственных чиновников, подорвать внешнюю политику и вмешательства во внутренние дела. Греция приняла меры, только получив доказательства такого вмешательства, отметил МИД. Есть россияне, которые думают, что могут переехать в Грецию, не соблюдая законы и правила и даже угрожая, говорится в заявлении.

Также МИД считает, что попытка России навязать Греции присутствие «Императорского Православного Палестинского общества» направлена на разделение патриархов Ближнего Востока.

Напомним, 11 июля стало известно, что правительство Греции решило выслать двух российских дипломатов, а еще двум россиянам запретить въезд в страну. Тогда местное издание Kathimerini со ссылкой на высокопоставленные источники во внешнеполитических кругах сообщило, что Афины обвиняют российских дипломатов, в частности, во вмешательстве во внутренние дела и в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности. СМИ называли фамилию только одного из этих дипломатов — сотрудник российского посольства Виктор Яковлев.

Как сообщалось, россияне якобы пытались раздобыть некую информацию, а также подкупить греческих чиновников, однако потерпели неудачу. Причем действия чиновников РФ касались, в частности, такой чувствительной проблемы как спор Греции и Македонии вокруг названия этого государства.

Также греческая пресса писала, что в последнее время во внутренние дела страны вмешиваются различные круги, продвигающие российские интересы: в частности, они пытаются подкупать муниципалитеты, а также завоевать при помощи денег расположение митрополитов Греческой православной церкви, чтобы получить влияние на Афоне.

В тот же день, когда стало известно о высылке российских дипломатов, МИД РФ предупредил, что на это последуют зеркальные ответные меры. В министерстве связали поступок Афин с саммитом НАТО в Брюсселе, состоявшемся 11-12 июля. 6 августа МИД России вызвал посла Греции Андреаса Фриганаса и уведомил его об ответе на «недружественные» действия Афин. По данным греческих СМИ, Россия решила выслала торгового представителя посольства Греции в Москве и сотрудника отдела печати и коммуникаций, а также запретила въезд в страну руководителю политического бюро министра иностранных дел Греции Йоргосу Сакеллариу.

NEWSru.com