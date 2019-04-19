Греция требует от Германии новых репараций за Вторую мировую войну

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Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

Согласно агентству, греческие парламентарии приняли решение подавляющим большинством голосов. До начала голосования в поддержку требования о репарациях выступил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, заявив, что намерение правительства предъявить зафиксированное письменно требование о выплате компенсации — «исторический и моральный долг».

«Правительство Греции намерено направить письменное обращение правительству Федеративной Республики Германии, в котором повторит его неотъемлемые требования, вытекающие из нацистского вторжения и оккупации, а также военных преступлений нацистской Германии», — заявил Ципрас.

Он также подчеркнул, что вопрос репараций обсуждается по меньшей мере c 1995 года на уровне устных переговоров.

Отметим, в 2013 году в Минфине Греции заявили, что настоящая сумма ущерба больше выплаченных репараций на 108 миллиардов евро. А 2016 году парламент страны еще раз пересмотрел этот вопрос — тогда сумма превысила уже 300 миллиардов евро.

Ранее в Польше назвали новый размер репараций от ФРГ. Варшава хочет получить от Берлина 900 миллиардов долларов за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.