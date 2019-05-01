Греция впервые в истории досрочно возвращает кредиты

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Афины в минувший понедельник обратились к Международному валютному фонду за разрешением досрочно вернуть кредиты 2019−2020 годов. Речь идёт о сумме в 3,7 миллиарда евро, которые должны были по договорам быть возвращены в течение этого периода, но греческий Минфин хотел бы их выплатить в ближайшие дни.

Что это, Пасхальное Чудо? Нет, результат той самой жёсткой финансовой политики, которой добивалась и добилась от Афин канцлер Меркель. Пройдя через жуткий кризис, греческая экономика начала выздоравливать.

И просьба Афин объясняется не весенним обострением у всего правительства, а тем, что за кредит МВФ они платят 5 процентов годовых. А собственные 10-летние облигации могли бы продать за 3,3%: греческие долги снова стали ликвидным товаром.

До конца 2024 года Афины должны вернуть 9 миллиардов евро. Если МВФ согласится на досрочное погашение 3,7 миллиарда, то, возможно, Греция попытается полностью выйти из-под так называемого европейского зонтика, в тени которого находится уже почти 10 лет.

Должен сказать, я впечатлён необыкновенно! Есть такое крылатое выражение Ad calendas graecas (ад календас грэкас), «в греческие календы». Так любили говорить римляне времён императора Августа, когда хотели сказать – после дождичка в четверг. Ведь в Греции никаких календ не было. А в Риме, в календы, в первую декаду месяца, платились все налоги и долги. И вот греческие календы настали! Впервые за 100 лет современной истории Греция не только возвращает займы в полном объёме, а делает это досрочно. Европа аплодирует Афинам!

rg-rb.de