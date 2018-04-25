Греция впервые за восемь лет вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов

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Греция успешно завершила третью программу макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, сообщается в пресс-релизе Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ).

«Благодаря беспрецедентной финансовой поддержке, предоставленной на очень выгодных условиях, Греция смогла модернизировать свою экономику и восстановить доверие инвесторов», — отметили в фонде. Греция получала внешнюю финансовую помощь с 2010 года, и впервые с тех пор может встать на ноги, заявил председатель Еврогруппы Марио Сентено.

Крупнейший пакет суверенной помощи в истории включал три программы кредитной поддержки на условиях реформ и жесткой экономии . К ним относились изменение трудового законодательства, проведение экономической реформы, сокращение пенсий и повышение налогов.

Третья кредитная программа объемом более 80 миллиардов евро, рассчитанная на три года, завершилась 20 августа. При этом 24,1 миллиарда евро, доступных Греции по этой программе, стране не пригодились, отметили в фонде.

Последний транш на сумму 15 миллиардов евро был одобрен в конце июня. Из них 5,5 млрд пошли на обслуживание госдолга страны, а остальные 9,5 млрд — на формирование «денежной подушки», пишет РБК .

В общей сложности Греция получила от ЕС за восемь лет около 250 миллиардов евро, которые должна вернуть кредиторам вдобавок к основной сумме внешнего долга, сообщает ТАСС. Также страна получала помощь от Международного валютного фонда.

Между тем президент греко-российского клуба «Диалог», издатель газеты «Афинский курьер» Федор Игнатиадис считает, что программы внешней помощи не только не помогли Греции выйти из кризиса, но лишь ухудшили ситуацию, передает «Прайм» .

По его данным, к моменту выхода из программ помощи долг Афин вырос почти на 100 миллиардов евро, промышленность уничтожена, доходы населения упали. При этом Греция «остается связанной по рукам и ногам обязательствами», подчеркнул Игнатиадис. Без согласия Еврокомиссии нельзя брать людей на работу в госсектор и продавать госимущество.

Аналитик Валерий Вайсберг разделяет мнение, что трудный период для экономики Греции не закончился. Он отметил, что объем долга страны по-прежнему высок, и ожидать, что в ближайшие десять лет она вернется к нормальным устойчивым макроэкономическим показателям, довольно проблематично, передает РИА «Новости» .

NEWSru.com