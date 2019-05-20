Грибаускайте примет участие в церемонии инаугурации Президента Украины

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В понедельник, 20 мая, Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте отбывает в Киев для участия в церемонии инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметила глава государства, Украина – очень близкая для нас страна. Литовский народ на протяжении многих десятков лет вел борьбу за свободу, поэтому очень хорошо понимает и поддерживает стремление украинского народа самостоятельно создавать европейское будущее своего государства, а также решительно поддерживает Украину в защите своего суверенитета и территориальной целостности.

Глава государства отмечает важность поддержки Украины на европейском направлении, в заботе о будущем своего населения и борьбе с коррупцией.

«Нам, Литве, очень важно, чтобы Украина продолжала сохранять то направление, которого придерживалась до сих пор, то есть европейского направления, чтобы реформировала свою страну, чтобы заботилась о будущем своих людей, и самое важное, чтобы страна стала более чистой, прозрачной и защищала интересы своих людей, поскольку сегодня крупнейшая проблема в Украине — это коррупция», – отмечает Д. Грибаускайте, в аудиозаписи, распространенной президентской администрацией.

Она пожелала будущему президенту Украины представлять интересы украинских людей и служить им, а не себе или олигархам.

Церемония инаугурации состоится в Верховной Раде, где новый Президент принесет присягу украинскому народу. Затем глава Украинского государства примет прибывших в Киев иностранных гостей.

Владимир Зеленский избран Президентом Украины в ходе второго тура президентских выборов 21 апреля, получив очень высокий кредит доверия населения, за него проголосовали более 70 процентов избирателей.