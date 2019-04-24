Григорий Лепс в Литве может стать persona non grata

🔊 Воспроизвести

Министерство иностранных дел Литвы (МИД) предлагает в список нежелательных людей в Литве добавить известного российского исполнителя Григория Лепса.

Как BNS сообщила пресс-секретарь МИД Раса Якилайтене, министр иностранных дел Линас Линкявичюс в пятницу подписал обращение на имя министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса.

Ранее включить Г.Лепса в так называемый «чёрный список» предлагали три члена Сейма — Ингрида Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас.

Как сообщается на портале delfi.lt, Г.Лепс может быть связан с русской мафией — по данным американских источников, он выступал в качестве курьера и передавал деньги различным лицам от лидеров группировки.

Григорий Лепс на Украине уже включён в «чёрный список».

BNS

Фото Григорий Лепс/ facebook.com