Грипп — по расписанию

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Грипп является признаком зимы. Люди ходят в масках, чихают. Так или иначе каждый из нас сталкивается с этим. Несмотря на прогресс медицинской науки, при всяческих биологических и генетических технологиях такие элементарные вещи, как простуда и грипп, остаются непобежденными, более того, грипп выкашивает людей, как и столетие назад.

Грипп требует все больше жертв. В Литве уже умерли 12 человек, самому молодому – около 50 лет. Это жители Паневежиса, Шяуляй, Клайпеды, Каунаса. Эпидемию гриппа объявила почти треть самоуправлений. Экономисты отмечают, что грипп наносит ущерб и финансам, пишет LRT.

Грипп обычно влечет за собой дополнительные расходы и у здоровых, и у больных людей. По оценкам аптекарей, средняя стоимость самых популярных лекарств против гриппа превышает 30 евро. Если возникают осложнения, цена может значительно возрасти.

В связи с эпидемией гриппа «Содра» фиксирует увеличение числа выданных бюллетеней. В среднем в январе в неделю выдается по 50 – 60 тыс. бюллетеней. С начала года до 29 января было выдано 288 тыс. бюллетеней. В прошлом году за январь было выдано 330 тыс. бюллетеней. По данным прошлого года, пик эпидемии пришелся на середину февраля. В период пика заболеваний выдавалось 93 тыс. бюллетеней в неделю.

«Содра» напоминает, что каждый работающий житель, застрахованный обязательным страхованием здоровья, может претендовать на получение выплат в случае болезни.

За первые два дня компенсацию по болезни платит работодатель, и ее размер составляет до 100 проц. средней зарплаты, а с третьего дня выплаты производит «Содра», и их размер составляет 62,06 проц. средней зарплаты.

Государственная больничная касса напоминает, что, если вы заболели в период эпидемии, с поликлиникой можете связаться по телефону и дистанционно получить консультацию врача, который запишет ваши жалобы в историю болезни, назначит рекомендации и определит режим лечения.

Если врач, оценив предоставленную пациентом информацию о состоянии здоровья, не установит необходимости направления его на стационарное лечение, больному назначается время посещения, но не позднее чем через три календарных дня.

По словам специалистов, прививки являются самой надежной, безопасной и дешевой защитой от гриппа. Люди, которые умерли в этом году, не были привиты. Прививка может стоить в среднем около 20 евро. Семейные врачи напоминают, что делать ее лучше всего осенью, в октябре-ноябре.

Во время эпидемии гриппа медики рекомендуют руководителям школ и детских садов ограничить проведение массовых мероприятий, обеспечить обязательное проветривание помещений и соблюдение правил личной гигиены.

Экономисты отмечают, что для некоторых структур, таких как аптечные сети, грипп приносит прибыль. Однако, по мнению экспертов, ущерб от гриппа может достигать нескольких процентов от ВВП страны.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ