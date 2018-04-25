Грипп унес в Литве 8 жизней — Центр борьбы с заразными заболеваниями и СПИД

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В этом году в Литве грипп унес восемь человеческих жизней. Все они не были привиты, а у некоторых были сопутствующие заболевания, информировал BNS Центр борьбы с заразными заболеваниями и СПИД.

«Ни один не был привит, у большей части были сопутствующие заболевания и все сначала лечились дома», — сказал представитель центра Зигмас Нагис.

Четыре человека скончались от гриппа в Панявежском уезде, два человека — в Клайпедском и по одному — в Шяуляйском и Каунасском уездах. Возраст жертв грипп — от 50 до 95 лет.

По данным Центра борьбы с заразными заболеваниями и СПИД на понедельник, из-за гриппа госпитализировано 252 человека, среди них 32 — дети до двух лет, 113 — дети до 17 лет, 107 — взрослые.

В среду эпидемию объявила уже почти треть самоуправлений Литвы — 18 из 60.

BNS