Гродно – Минск: новые заправки, мотели, кафе, места для караванеров

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Более 80 объектов дорожного и придорожного сервиса предусмотрены на автомагистрали М6 Минск – Гродно, в том числе и на 120-километровом реконструируемом ее участке.

Масштабные работы по реконструкции крупнейшей в стране автомагистрали начались ровно два года назад. Участок дороги, подлежащий реконструкции, был разбит на два этапа. Общая его протяженность – 120 километров. Обновление дороги ставило цель – довести ее до первой технической категории с устройством двух полос для движения в каждом направлении.

– Разработана схема размещения объектов сервиса на всем протяжении автодороги. Основной задачей было обеспечить необходимое количество дорожного и придорожного сервиса, – рассказал генеральный директор РУП «Гродноавтодор» Валерий Венцкович.

На территории Гродненской области ведется реконструкция шести существующих площадок отдыха и устройство пяти новых.

Заправки – через 13 километров

На всем участке М6 по территории области имеется 16 автозаправочных станций, в том числе три – газовые. Среднее расстояние между АЗС – 13 километров.

Расстояние между пунктами питания составляет от одного до 30 километров, а между туалетами – от одного до 33 километров, что обеспечивает рекомендуемые расстояния между объектами придорожного сервиса соответствующего типа. Согласно постановлению Совета Министров, на республиканских дорогах объекты придорожного сервиса в составе с автозаправочной станцией должны обязательно иметь пункты торговли, питания и стоянку как минимум на два автобуса туристического класса, пять грузовых и столько же легковых автомобилей. Сегодня все возводимые на М6 АЗС соответствуют этим критериям.

Была стройплощадка – будет мотель или кафе

Для доведения объектов придорожного сервиса до многофункциональных комплексов площадки отдыха «привязываются» к объектам придорожного сервиса. Так, на 103-м километре площадка отдыха запроектирована рядом с автозаправочной станцией и кафетерием.

Для минимизации ущерба лесному фонду и пахотным землям при проектировании площадок отдыха применяются нестандартные архитектурные решения с учетом сложившихся условий.

Что предложат инвесторам

В первую очередь места, где временно размещены строительные городки. К ним подведены некоторые инженерные сети, есть определенные подъезды, освещение.

РУП «Гродноавтодор» предлагает потенциальным инвесторам дополнительное размещение объектов придорожного сервиса на площадках расположения строительных городков, имеющих асфальтобетонное покрытие. Там уже установлены информационные щиты с предложениями о возможности размещения объектов придорожного сервиса.

Обращения потенциальных инвесторов в РУП «Гродноавтодор» по вопросам согласования мест размещения объектов придорожного сервиса и количество выданных предприятием тех условий свидетельствует об их заинтересованности в дальнейшем строительстве и развитии таких объектов.

Где остановиться караванеру?

Ко II Европейским играм, которые состоятся летом следующего года в Минске, предполагается большой поток туристов и по автомагистрали М6. Для них уже созданы две дополнительные площадки отдыха на первом реконструированном 13-километровом участке дороги в Щучинском районе. Есть такие объекты и в Лидском, Ивьевском районах.

Сегодня имеются три площадки для размещения караванеров: на 103-м, 289-м и 291-м километрах. Здесь не будет проблем с подключением к электроэнергии и водопроводу.

Николай ШЛЫК