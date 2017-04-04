Группа членов сейма Литвы предлагает принять так называемый “закон Магнитского”

Группа членов сейма Литвы зарегистрировала проект так называемого “закона Магнитского”, который запретил бы въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Нынешнее положение Закона о правовом статусе иностранцев о том, что иностранцу может быть запрещен въезд в Литовскую Республику на срок более пяти лет, если он может представлять угрозу для безопасности государства или для общественного порядка в государстве, дополнено другими условиями.

Согласно законопроекту, лицо попадает в “черный список”, если имеется информация или серьезное основание подозревать, что этот иностранец имеет отношение к крупномасштабной коррупции или отмыванию денег, или к нарушениям прав человека, в результате чего лицо, в отношении которого было совершено нарушение прав человека, умерло или получило серьезные ранения, было необоснованно осуждено по политическим мотивам, или для же для него имели место другие серьезные негативные последствия.

Также основанием для запрета въезда в Литву для лица было бы то, что оно может представлять угрозу для безопасности или общественного порядка не только Литвы, но и любого другого государства – члена Евросоюза (ЕС) или НАТО.

Эти поправки внесла группа консерваторов, в том числе и лидер этой партии Габриэлюс Ландсбергис, социал-демократ, председатель парламентского Комитета по иностранным делам Юозас Бярнатонис, “аграрий”, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас и др.

Инициаторы законопроекта в сопроводительном документе отмечают, что сейм до сих пор не сформулировал свою позицию в вопросе о деле юриста Сергея Магнитского, раскрывшего махинации российских должностных лиц.

Вместо того, чтобы расследовать раскрытую С. Магнитским схему, российская правоохрана предъявила ему сфальсифицированные обвинения, он был арестован и умер в тюрьме в 2009 году.Закон, названный именем С. Магнитского, в 2012 году приняли США, применив санкции в отношении российских должностных лиц, связанных с нарушениями прав человека. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в списке сейчас значится более 40 фамилий.

Европарламент в 2012 и 2014 годах высказался за введение санкций ЕС, а также представил список из 32 фамилий, в отношении которых следует применить запрет на выдачу виз и замораживание имущества. Как отмечается в сопроводительном документе, соответствующий закон первой в Европе приняла Эстония, национальные “законы Магнитского” сейчас рассматривают парламенты Великобритании и Канады.

BNS

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