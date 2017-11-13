Группа парламентариев предлагает запретить в Литве смену пола

Группа членов сейма Литвы предлагает закрепить в Гражданском кодексе, что пол является генетически определенным свойством человека, и запретить смену пола в Литве.

В поправках предлагается установить, что правовым основанием для установления женского или мужского пола является генетически определенный пол, а “фармакологические, хирургические процедуры или психиатрическая или психологические терапия, целью которых является смена генетически определенных половых признаков (смены пола), в Литве запрещены”.

Такие поправки зарегистрировал 31 депутат, в основном это представители правящего Литовского союза крестьян и “зеленых”, а также несколько консерваторов и членов фракции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей.

Эти поправки зарегистрированы после того, как Минюст подготовил проект закона, позволяющий трансгендерам менять в документах ссылку на пол , имя, фамилию и личный код. Сейчас люди, гендерная (половая) идентичность которых не совпадает с зарегистрированным при рождении полом, могут изменить документы только по решению суда.

В 2007 году Литва проиграла дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) поскольку в стране нет закона, регламентирующего порядок смены пола. Комитет министров Совета Европы, осуществляющий наблюдение за выполнением решений ЕСПЧ не раз призвал Литву исправить этот правовой пробел.

Согласно подготовленному Минюстом проекту закона о признании половой идентичности личности, это право для совершеннолетних лиц, у которых диагностирована трансгендерность и не состоящих в браке, будет предоставляться независимо от того, проведена ли хирургическая операция по смене пола.

В выдвинутых поправках к Гражданскому кодексу предлагается отказаться от понятия “смены пола” и вместо этого закрепить термин “половой идентичности”.

BNS

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