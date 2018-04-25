Группа «Сплин» отпразднует в Вильнюсе свой юбилей

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Огромная радость и честь для нашей страны и столицы, что знаменитая рок-группа «Сплин» решила отметить свой день рождения именно у нас! Поклонникам предстоит насладиться праздничным, полным сюрпризов концертом, в котором прозвучат как песни из нового, возможно, лучшего в истории группы альбома «Встречная полоса», так и многочисленные «золотые» хиты группы.

Датой образования группы считается 21 мая 1994 года. А 21 мая нынешнего года, концерт по случаю дня рождения в 19.00 стартует на сцене концертного зала «Compensa».

Бессменным лидером группы является Александр Васильев. У этой группы, конечно, есть «крестный отец» Константин Кинчев, который возвел группу «Сплин» в ранг надежды русского рока, а Васильева назвал «поэтом от бога». Но самое главное: «Сплин» благословил сам Борис Гребенщиков.

Разгадка феномена этой группы кроется в аналогии с таким явлением, как брит-поп – продолжение традиций в новом времени и на новом уровне. Рано или поздно должна была появиться группа, состоящая из людей, чье отрочество пришлось на середину 80-х — на время расцвета русского рока. Закончился двадцатый век, и появилась генерация людей, которые впитали в себя все, что было сделано не только в нашем веке, но и в истории человечества.

«Сплин» любят все – и молодежь, и люди старшего поколения, но особенно тридцатилетние, которые на этой музыке выросли. С коллективом подписал контракт международный лейбл Sony, его альбомы продаются с одинаковым успехом и в музыкальных магазинах, и на пиратских лотках. Эти факты известны всем, и если собрать их воедино, то выходит, что «Сплин» на сегодня – одна из самых успешных групп. И неудивительно, ведь ее музыка продолжает оставаться интересной, свежей и где-то даже новаторской.

За два дня до концерта в Вильнюс из Германии прибудет несколько трейлеров с самой профессиональной и качественной звуко- и светоаппаратурой в мире. На сцене будут установлены уникальные экраны и декорации.

Музыканты «Сплин» будут очень рады видеть на своем праздничном концерте всех поклонников живой, мелодичной и страстной музыки, а также великолепной поэзии.

Поспешите, пока билеты не подорожали! Да и сам билет на концерт группы «Сплин» — лучший подарок к любому празднику!

Билеты на концерт группы «Сплин» 21 мая в 19.00 на сцене «Compensa» продаются во всех кассах bilietai.lt! Информация по тел.: +370 671 76502; +370 647 402 55.