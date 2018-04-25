Vičiūnų grupė: мы не может контролировать торговцев

🔊 Воспроизвести

Принадлежащая мэру Каунаса Висвалдасу Матийошайтису и другим акционерам группа предприятий пищевой промышленности Vičiūnų grupė заявила, что не может контролировать торговцев, продающих ее продукцию в Крыму.

Хотя МИД утверждает, что экспорт продуктов питания в Крым не противоречит санкциям Евросоюза в отношении России, представитель оппозиционных консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене заявила, что бизнес В. Матийошайтиса «наживается на оккупации».

Менеджер Vičiūnų grupė по коммуникациям Миндаугас Сницорюс сказал новостному агентству BNS, что «мы говорим не о каком-то вооружении, продуктах инженерии или энергетики, а о жизненно важных – продуктах питания, которые, прежде всего ,употребляют рядовые жители Крыма, проживавшие на этой территории и до начала конфликта из-за полуострова».

«Работая с мировыми торговыми сетями, производители продукции не могут выбирать или указывать, в каких конкретно регионах торговать их продукцией можно, а в каких – нет», – сказал М. Сницорюс.

По его словам, занимающаяся оптовой торговлей в Грузии, России и Армении дочерняя компания группы Baltko поставляет продукты питания действующим в России французской торговой сети Auchan, германской сети METRO Cash & Carry, а они распределяют продукты по всем торговым точка по своему усмотрению.

«Как многие другие международные компании западного капитала, эти торговые сети не прекращали свою деятельность в Крыму и поставляют туда нашу продукцию – решение принадлежит самим торговцам», – сказал представитель Vičiūnų grupė.

«Другую часть продукции Baltko продает не напрямую, а примерно ста дистрибьюторам, которые также распространяют товары в разных регионах на свое усмотрение – обычно там, где у них есть давние наработки с местными торговцами, несколько из них также распространяют наши изделия в Крыму», – добавил он.

Новостной портал alfa.lt на прошлой неделе обнародовал фотографии, на которых изображена продукция Vičiūnų grupė в крымских магазинах.

Парламентский консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене в распространенном сообщении утверждает, что принадлежащий мэру Каунаса бизнес «спокойно работает с теми, которые приносят тысячам боль каждый день».

По ее словам, продажа продукции Vičiūnų grupė в Крыму «вызывает вопросы не только об ответственности и морали этого политика (В. Матийошайтиса), но и может негативно сказаться на репутации Литвы на Украине и в других странах, а также на эффективности внешней политики Литвы».

Информация «ЛК», BNS