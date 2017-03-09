Группа женщин сейма Литвы просит рассмотреть импичмент К. Пукасу

Группа женщин литовского парламента обратилась в Главную комиссию по служебной этике и процедурам сейма с просьбой рассмотреть возможность импичмента в отношении депутата Кятутиса Пукаса в связи с возможными сексуальными домогательствами.

“Женская группа обратилась в Комиссию по процедурам и этике с просьбой рассмотреть поведение депутата и оценить возможность импичмента, если сам К. Пукас не возьмет на себя ответственность, не извинится, и не уйдет в отставку. Доказательства настолько неоспоримы, что извинения – это самое малое, из того, что он может сделать. Мы призываем его уйти в отставку и взять на себя ответственность”, – заявила в четверг журналистам председатель Женской группы в сейме, либерал Аушрине Армонайте.

По ее словам, поведение коллеги “принижает репутацию всех женщин Литвы, имя члена сейма и совершенно дискредитирует репутацию парламентария”.

Правом инициировать импичмент в сейме облагает группа минимум из 36 депутатов, а в связи с нарушениями законов и этики – Комиссия по процедурам и этике.

Женщины обвиняют представителя фракции “Порядок и справедливость” К. Пукаса в сексуальных домогательствах, политик обвинения отрицает.

Телеканал Info TV сообщил, что к нему обратилась жительница Вильнюса, которая утверждает, что во время собеседования на пост помощницы парламентария получила от 64-летнего К. Пукаса предложение посетить его номер в парламентской гостинице, осмотреть спальню, она также услышала заявления о том, “как было бы приятно поваляться в кровати спальни”. По словам журналиста, жительница столицы на первом собеседовании также услышала комментарии по поводу ее груди и прочие непристойные намеки.

Сам К. Пукас обвинения отрицает, утверждая, что гостиничный номер – его место работы, которое и показывал кандидатам. Политик утверждает, что это провокация против него.

BNS

Метки: Кятутис Пукас, Литва, Сейм Литвы, служебная этика