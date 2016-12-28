Грустный праздник в Клайпеде

Клайпедская русская община «Лада» в течение многих лет созывала друзей на празднование Рождества.

Многочисленные творческие коллективы, ветераны войны, учителя русских школ, представители всех национальных общин города – все с удовольствием принимали участие в этих праздниках. После веселого рождественского представления звучали песни на украинском, белорусском, татарском, армянском и других языках. А еще танцы, конкурсы, хороводы – эти рождественские встречи поистине сплачивали людей разных возрастов и национальностей в одну дружную семью.

Идея возродить после некоторого перерыва эту прекрасную традицию, как всегда, пришла в голову руководителю русской общины «Лада» Светлане Васичкиной – неуемной, энергичной женщине и мастеру на такие глобальные проекты. Ее поддержали и генеральный консул России в Клайпеде Александр Грачев, и вновь созданный при Генконсульстве координационно-консультативный совет соотечественников Северо-Западного региона Литвы. Только праздник на этот раз решили устроить в канун Нового года.

Но когда все концертные номера были отрепетированы и всем гостям отправлены приглашения, пришла эта страшная весть об авиакатастрофе над Черным морем.

«Мы долго сомневались, стоит ли проводить это мероприятие, когда еще не высохли слезы. Но потом решили: стоит, ведь горе лучше переживать вместе. И люди нас поняли именно так. Пришли все», – рассказала Светлана Васичкина.

Вся заготовленная праздничная программа была, конечно, забыта. Вечер открылся композицией «Жить» на музыку композитора Игоря Матвиенко. Она родилась два года назад, когда террористы взорвали российский самолет над Синайским полуостровом.

При первых же аккордах весь зал встал. Люди плакали, не скрывая своих слез.

«Жить, – повторил слова смолкнувшей песни генеральный консул, обратившись к собравшимся. – Надо жить дальше. Наши сердца вместе с семьями погибших, с теми, кто с ними дружил и кто их любил. Я благодарен всем клайпедчанам, которые первые два дня после случившегося шли бесконечной вереницей к зданию Генерального консульства и несли цветы в знак соболезнования.

И еще мне очень жаль, что клайпедчане так и не смогли побывать на выступлении всемирно известного ансамбля имени Александрова, который в прошлом году в рамках своего европейского турне хотел дать концерт и в Литве. Я обращался во все залы Клайпеды, но ни один не открыл двери для этого уникального музыкального коллектива, ссылаясь на перегруженность…

Этот год не был благополучным для российско-литовских отношений. И отнюдь не по нашей вине. Россия открыта и готова сотрудничать во всех областях. Заявления о том, что Россия якобы угрожает Литве, другим Балтийским странам, абсурдны. Кто же угрожает своим соседям, среди которых живут и сотни тысяч наших соотечественников? Международный терроризм – вот что угрожает всему миру и с чем надо сообща бороться».

«Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить!» – эту песню, которую военный хор Александрова любил петь и всегда включал в свои выступления, до слез проникновенно исполнила Катя Кулик. Вслед за ней на сцену поднимались все желающие: представители белорусской общины, украинской и многих других пели свои грустные песни, члены литературного клуба «Среда» читали свои грустные стихи.

Это был грустный праздник.

Елена ЛИСТОПАД

Метки: N52 (11340) 29 декабря, Клайпеда, Лада, русская община