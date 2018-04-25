Грузия и Литва будут обмениваться информацией о киберугрозах

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Литва и Грузия планируют сотрудничать в сфере кибернетической безопасности, обмениваясь информацией об угрозах и инцидентах.

Это предусматривается в подписанной в пятницу двухсторонней декларации о намерениях.

Документ был подписан, когда президенты Литвы и Грузии Даля Грибаускайте и Саломе Зурабишвили посетили Литовский национальный центр кибернетической безопасности в Вильнюсе.

Как говорится в сообщении президентской администрации, в декларации закреплено намерение проводить совместные учения кибернетической безопасности, сотрудничать в учреждаемом в Каунасе Региональном центре кибербезопасности.

В пресс-релизе Д. Грибаускайте отмечает, что Литва берет на себя лидерство в укреплении кибернетической безопасности в регионе и на уровне ЕС: вместе с США учреждает региональной центр кибербезопасности, участвует в Программе ЕС по усилению сотрудничества в оборонной сфере (PESCO) и возглавляет проект по созданию Сил быстрого кибернетического реагирования ЕС.

В прошлом году Литва пережила более 55 тыс. кибернетических выпадов, их целью было парализовать работу государственных ведомств, энергетики, финансового и транспортного секторов.

BNS