Грузия на грани эпидемии кори

Грузия находится на грани широкомасштабной вспышки эпидемии кори, заявил сегодня на пресс-конференции научный руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе. Об этом сообщает Belta со ссылкой на грузинское информационное агентство Black Sea Press.

По состоянию на 24 января в Грузии зафиксировано 580 клинически подтвержденных случаев кори. Больше всего заболевших в Тбилиси, а также в регионе Самегрело (Западная Грузия) и в Кахетии (Восточная Грузия). «Десять случаев заболеваемости корью в год — это нормальный показатель, но сейчас мы находимся на грани широкомасштабной вспышки эпидемии», — подчеркнул Паата Имнадзе.

В Грузии начата активная кампания прививок от кори. За последние три дня прививки сделали около 12 тыс. человек. Специалисты призывают граждан, особенно в возрасте от 20 до 40 лет, сделать прививку, если они не помнят точно, проходили ли вакцинацию раньше. Медики подчеркивают, что дополнительная прививка от вируса кори допустима — это еще больше укрепит иммунитет.

По словам Паата Имнадзе, в 2018 году в Аджарии было зафиксировано две тысячи случаев заболевания. Специалисты начали интенсивно прививать людей против кори, благодаря чему в этом году в Аджарии заболеваемость сократилась.

С 2019 года вакцинация от кори для всех граждан Грузии является бесплатной. До этого вакцинация от кори была бесплатной только для граждан до 40 лет. Власти страны не исключают, что вакцина станет обязательной для всех граждан, которые не были привиты в детстве. Такие меры могут быть предприняты в связи с тем, что часть граждан отказывалась делать своим детям какие-либо прививки. С 1 января все плановые прививки в Грузии стали обязательными. При приеме в школу или в детский сад необходимо представить документ, подтверждающий, что сделаны все прививки. Обязательными прививками в Грузии считаются инъекции от туберкулеза, гепатита В, ротавирусной инфекции, пневмококка, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции типа В, полиомиелита, краснухи, кори и свинки.