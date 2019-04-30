Грузия отказала во въезде колонне российских байкеров

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Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики. «На основании подпункта 3 статьи 11 закона Грузии о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, гражданам России было отказано во въезде», — говорится в заявлении ведомства, которое цитирует РИА «Новости».

В соответствии с этим законом иностранцу может быть отказано во въезде в Грузию, если он не предоставляет или дает ложную информацию о своей личности или целях поездки. Ранее об отказе во въезде 30 байкеров заявил аналитик группы CIT Руслан Левиев. «Знакомые пишут, что с 27 апреля Грузия закрыла границу для мотоциклистов из России на время майских праздников. Разворачивают с официальным отказом», — сообщил он в Twitter. Как сообщает Левиев, въезд байкерам закрыли до 10 мая.

При этом на днях на Военно-грузинской дороге корреспондент РИА «Новости» встретился с несколькими российскими байкерами, которые заявили, что прибыли с целью путешествия и пересекли границу без каких-либо проблем.

По данным издания EurAsia Daily, во въезде отказали мотоциклистам из России и стран СНГ. Они ехали транзитом через Грузию, чтобы попасть на ежегодный слет байкеров в Афинах с 1 по 2 мая.

Один из мотоциклистов рассказал DW, что пограничники запрещают им въезд в Грузию ежегодно с 2014 года, опасаясь провокаций. После 4 мая байкеров начнут по одному пропускать через КПП, а сейчас «всех заворачивают». При этом байкеров не связывают с «Ночными волками», которым неоднократно запрещали въезд в Европу, отмечает DW.

В прошлом году МВД Грузии остановило на границе колонну байкеров из России с символикой мотоклуба «Ночные волки», а активисты принялись срывать прикрепленные к мотоциклам георгиевские ленточки.

Как пояснили в МВД страны, при въезде в Грузию у байкеров не было никакой символики, доказывающей их членство в «Ночных волках», а организованное шествие «Ночных волков» или какой-нибудь перформанс с их стороны были бы нежелательны, поэтому большой части байкеров было отказано во въезде в страну.

NEWSru.com