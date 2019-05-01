Грузооборот Клайпедского порта

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В январе-марте текущего года в Клайпедский порт прибыло 1643 судна — на 2%, или на 33 судна больше, чем год назад. Его посетили 38,6 тыс. пассажиров — на 6,4%, или 2,3 тыс. пассажиров больше, чем год назад. Нефтяной терминал Бутинге, управляемый компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, за январь-март перевалил 2,367 млн тонн нефти — на 2,2% меньше, чем за то же время прошлого года, сообщила Дирекция Клайпедского порта.

Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд.

За первые три месяца этого года в Клайпедском порту было перевалено 12,093 млн тонн груза — на 11,1% (1,212 млн тонн) больше, чем в январе-марте прошлого года.

Перевалка наливных грузов в этом году составила 2,398 млн тонн — на 15,4% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, перевалка генеральных грузов выросла на 26% до 4,383 млн тонн, сообщает Дирекция Клайпедского порта.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ