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Грузоперевозчиков Brexit не пугает

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 23, 12:00   |   Комментариев: 0

Выход Великобритании из Евросоюза (ЕС) в меньшей степени повлияет на поток грузов через разделяющий Британские острова от Европейского материка пролив Ла-Манш, чем введенные Россией санкции, пишет в четверг газета Lietuvos zinios.

В этом не сомневается бизнес, предоставляющий услуги перевозок экспортируемых и импортируемых из Великобритании грузов. Между тем литовские перевозчики говорят, что после “развода” ЕС и Великобритании возникнет много технических вопросов, однако все же надеются на благоприятные для них решения .

“Очевидно, что выход Соединенного Королевства поднимает множество вопросов: проверка на границах, разрешения на провоз, декларирование грузов. Все это каким-то образом должно быть решено”, – сказал президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас. Он надеется, что эти вопросы решат Великобритания и ЕС, а у членов Сообщества будут благоприятные условия для перевозки грузов.

BNS

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