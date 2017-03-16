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Грузы в Россию есть, но цены на автоперевозки низкие

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 16, 14:00   |   Комментариев: 0

Литовские автоперевозчики осторожно говорят о том, что вновь растет объем грузов, направляемых в Россию. Скептики уточняют, что заработать можно лишь столько, сколько пару лет назад до начала кризиса в этой стране, но усилий нужно приложить в два раза больше, отмечает литовская деловая газета Verslo zinios.

Генеральный директор логистической компании Rhenus Svoris Арунас Бярташюс заверяет, что российский рынок демонстрировал признаки оживления еще в прошлом году. В прошлом году доля услуг этой компании, приходящаяся на Россию, выросла на 24%. Однако, по его словам, “маржа не вернулась на прежний уровень, только объем грузов”.

Другого мнения придерживается совладелец группы компаний Axis Transport Томас Дягутис. По его словам, причина нынешнего оживления – приближающаяся Пасха и прочие праздники, а общего роста грузопотока он не видит. По его словам, преждевременно утверждать, что российский рынок оживляется.

BNS

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