Грядет налоговая реформа

Правящее парламентское большинство задумывает налоговую реформу. Планируется опираться на предложения рабочей группы, сформированной правительством в 2013 году, которые основываются на стремлении повысить эффективность системы и сократить социальную изоляцию. Чтобы повысить прозрачность налоговой системы, планируется объединить налоги работника и работодателя — это якобы снизит стремление платить зарплату в «конверте». Будут пересмотрены налоговые льготы, проанализирована их целенаправленность и эффективность.

Одно из главных запланированных нововведений правящих — перенос всего налогового бремени с плеч работодателя на трудящегося. Если сегодня выплаты в Фонд социального страхования «Содру», а это — около трети от доходов, оплачивает работодатель, то в будущем это может стать обязанностью самого работника.

Власти заверяют, что разницы в доходах работник не почувствует, так как работодатель обязан будет поднять зарплату «на бумаге» в качестве компенсации. А тех, кто этого не сделает, власти грозятся наказывать. Перемены ожидаются и в сфере подоходного налога. Его собираются повысить, предварительно — с 15 до 21%.

По словам главы парламентского Комитета по бюджету и финансам, депутата от правящей фракции Союза крестьян и зеленых Стасиса Якялюнаса, в сфере налогов комитет уже может похвастаться «конкретными результатами».

Например, еще в декабре 2016 года приняты поправки к Закону о подоходном налоге с населения, с помощью которых была ограничена недостаточно в социальном плане правильная и стоившая бюджету много денег налоговая льгота на страхование жизни. После изменения критериев налоговой льготы будут не только сэкономлены средства из госбюджета: сама льгота из налоговой лазейки для богатых превратится в более выгодную меру для большинства жителей, будет поощрять более ответственное накопление, уверен парламентарий.

«Содра» ежегодно лишается почти 10% доходов из-за расходов на обслуживание долга госбюджету и неэффективной системы финансирования пенсионных фондов второй ступени. Много участников этой ступени не вкладывают свои средства, поэтому лишаются возможности накопить большую пенсию. В связи с этим планируется «выявить» участников второй ступени, и оставить только тех, кто дополнительно выделяют и свои личные средства, а остальных вернуть на первую ступень.

Другая часть реорганизации системы второй ступени — утверждение одного поставщика аннуитетов, что защитило бы будущих пенсионеров от риска банкрота после окончания накопительного периода и выхода на пенсию и гарантировало аннуитетные — равные по размеру — платежи, которые были бы на 1/3 выше. Планируется, что до конца 2017 года будут приняты необходимые изменения правовых актов, а реорганизованная после переходного периода система начнет работать в начале 2019 года.

Отдельная сфера деятельности комиссии — наблюдение за сектором реорганизуемых финансовых услуг (кредиты, кредитные союзы, быстрые кредиты) и обобщение уроков экономического кризиса. Планируется, что эти работы позволят подготовиться к переменам глобальной и литовской экономики и защитят от плачевных последствий кризиса, которые придется пережить и которые все еще ощущаются.

Комиссия по бюджету и финансам уже приступила к вопросам, касающимся совершенствования модели финансирования, попросила соответствующие учреждения представить предложения, как подтолкнуть самоуправления привлекать инвестиции и эффективно управлять финансовыми ресурсами. Но эта деятельность — пример решения проблем более широкого масштаба.

Планируется, что именно в ближайший год будет системно реорганизована государственная инвестиционная программа и принципы составления бюджета, с учетом не только представленных Государственным контролем рекомендаций, но и с учетом советов разных международных экспертов и экспертов неправительственных организаций.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N14 (1154) 6 апреля, налоги, реформа, Содра