Губернатор Севастополя пополнил санкционный список ЕС

Евросоюз расширил список лиц, на которых распространяется действие европейских санкций, введенных ЕС в связи с присоединением Россией Крыма. 20 ноября его пополнил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, избранный в ходе голосования 10 сентября.

“Овсянников был избран губернатором Севастополя на выборах 10 сентября 2017 года, организованных Россией в незаконно аннексированном Севастополе. 28 июля 2016 года президент Путин назначил его исполняющим обязанности “губернатора Севастополя”. В этом качестве он работал на дальнейшую интеграцию незаконно аннексированного Крыма в состав России и несет ответственность за активную поддержку или осуществление действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины”, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте официального журнала ЕС.

В 2017 году Овсянников “выступил с публичными заявлениями о поддержке незаконной аннексии Крыма и Севастополя (к России) и о годовщине незаконного “Крымского референдума”. Он также “почтил память ветеранов так называемых подразделений самообороны, которые способствовали развертыванию российских войск на Крымском полуострове в преддверии его незаконной аннексии Российской Федерацией, и призвал сделать Севастополь южной столицей России”, напоминают в ЕС.

Согласно санкциям ЕС, все активы внесенных в список лиц должны быть заморожены, а им самим запрещен въезд в страны ЕС. Решение Евросоюза было принято 20 ноября в Брюсселе. Оно вступает в силу со дня его официальной публикации.

Выборы в Крыму и Севастополе прошли 10 сентября этого года. Овсянников победил на них с результатом 71,12% голосов. Евросоюз выборы не признал. Свой протест России в связи с выборами в Крыму также выразил Киев. Избирательные процессы на полуострове официальный представитель украинского МИДа Марьяна Беца назвала “грубым нарушением Россией международного права и законов Украины”. Украинское внешнеполитическое ведомство призвало западные страны и международные организации расширить в связи с выборами в Крыму санкции против России.

NEWSru.com

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