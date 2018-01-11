Гуманитарное образование ничего хорошего не сулит

Только 9% жителей Литвы, получивших специальность историка, филолога или другую гуманитарную специальность, работают в этой сфере. Однако большинству приходится положить диплом в ящик не только из-за низкого предложения работы, но и из-за скромных зарплат.

«Я – дипломированный историк, однако работу по специальности так и не нашла, – рассказывает Ингрида, окончившая некоторое время назад Вильнюсский университет. – Пришлось устроиться менеджером телемаркетинга. Работа не по душе, но ведь жить на что-то нужно».

«Уже несколько лет в результате обзора рынка труда мы констатируем, что едва ли самое большое предложение со стороны свободных работников – это получивших гуманитарные специальности, – утверждает представитель портала поиска специалистов Раймонда Татарялите. – Однако работодателей, особенно в частном секторе, которым требуются такие специалисты, относительно немного. В объявлениях государственных предприятий гуманитариев хотят чаще, однако обычно только на должности категорий А10-А12, у которых должностной оклад не превышает 600 евро на руки. Еще меньше предлагают литовские учреждения высшего образования. Только столько платят лектору, если удастся найти такое место. Поэтому многим специалистам не остается ничего другого, как приобрести другую специальность или найти место в нежелаемой сфере».

Портал cvmarket.lt опросил 546 человек, имеющих гуманитарное образование, на какую должность они променяли свой диплом историка, искусствоведа, филолога и пр. Выяснилось, что продавцами или менеджерами по продажам работают 13% гуманитариев; в сфере обслуживания трудоустроились 11%; 8% работают в сфере администрирования; 9% утверждают, что являются рабочими; 5,7% удалось найти работу в государственном секторе; около 2% получили должность преподавателя или учителя (важно знать, что не все, например, получившие специальность историка, имеют право стать педагогами); еще 1,5% нашли работу в охранных структурах; 0,7% стали подсобными работниками.

Еще 9% декларировали, что наряду с гуманитарным образованием предусмотрительно приобрели другую специальность, которая их сейчас кормит. Дорогу в собственный бизнес выбрали немногим более 5%. Около четверти опрошенных лиц, получивших гуманитарное образование, указали, что работают на другой, выше не упомянутой работе.

Дело в том, что есть люди, которые остались верны гуманитарному профилю, хотя, например, окончили искусствоведение, а работают переводчиками.

Интересно, что среди тридцатилетних и более молодых гуманитариев гораздо больше было тех, кто имел дополнительную специальность и работает по ней, кроме того, молодые гуманитарии чаще находили работу в секторе обслуживания.

Женщины с гуманитарным образованием тоже чаще работают в сфере обслуживания, а также администрирования.

По словам представительницы cvmarket.lt, эти работницы часто занимаются управлением персонала, занимают должности ассистентов, помощниц.

Зато мужчины чаще создавали свой бизнес или пошли работать обыкновенными рабочими. Ведь за такую работу, например, на стройках, зарплата зачастую выше, чем получает преподаватель или госслужащий, которому еще не так просто и трудоустроиться.

Инф. «ЛК»

Метки: N2 (1194) 11 января, Гуманитарное образование, статистика